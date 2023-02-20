Культура 20 февраля 2023, 11:56 Актер Ричард Белзер умер в 78 лет

Читать 360tv в

В США скончался известный актер и комик Ричард Белзер. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Артист ушел из жизни в возрасте 78 лет, у него наблюдались проблемы со здоровьем.

Реклама

Самой известной ролью Ричарда Безнера был детектив Джон Манч из сериала «Убойный отдел». Персонаж так полюбился зрителям, что впоследствии появился также в «Секретных материалах». А потом перекочевал на постоянной основе в одно из ответвлений «Закона и порядка». Ричард Белзер играл детектива более 20 лет.

Реклама