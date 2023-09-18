Культура 18 сентября 2023, 05:11 Актер рассказал, зачем Гайдай отравил еду на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Актер Чернов: еда на съемках «Иван Васильевич меняет профессию» была отравлена Кадр из фильма

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Вся еда на съемках пира в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» была отравлена. Об этом рассказал актер Юрий Чернов, исполнивший роль балалаечника. Слова артиста привела газета «АиФ».

По словам Чернова, для съемок пира на «Мосфильме» построили гигантские декорации. При этом вся еда на столе была настоящая. И икра красная, и икра черная, и «заморская баклажанная». Но всю эту вкусную еду по поручению режиссера облили какой-то химической жидкостью, сделав абсолютно несъедобной.

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«Это было сделано для того, чтоб мы ничего не съели со стола. А то актеры любили, пока режиссер не видит, что-нибудь отщипнуть от пирога, например, и этим портили реквизиторские блюда», — рассказал актер.

В январе 2023 года исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского режиссера Леонида Гайдая. В честь этого в его родном городе — Иркутске — объявили год Гайдая.

Своими воспоминаниями о режиссере поделился композитор Александр Зацепин. По его словам, во время работы Гайдай всегда был строгим и сосредоточенным. Он никогда не смеялся над своими задумками, всецело погружаясь в творческую деятельность.