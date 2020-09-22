Актер рассказал о съемках четвертого сезона «Мандалорца»

Актер, играющий в проекте роль злодея Моффа Гидеона, рассказал, что уже запланирован и четвертый сезон. По его словам, вселенная «Звездных воинов» огромная и там есть, что исследовать.

«Ответы на поставленные вопросы вы получите в третьем и четвертом сезоне», — заявил Эспозито.

Второй сезон сериала должен выйти 30 октября.