Актер рассказал о съемках четвертого сезона «Мандалорца»
Джанкарло Эспозито, актер, в беседе с иностранным изданием проговорился о съемках четвертого сезона сериала «Мандаролец». Об этом сообщила «Газета.ru».
Актер, играющий в проекте роль злодея Моффа Гидеона, рассказал, что уже запланирован и четвертый сезон. По его словам, вселенная «Звездных воинов» огромная и там есть, что исследовать.
«Ответы на поставленные вопросы вы получите в третьем и четвертом сезоне», — заявил Эспозито.
Второй сезон сериала должен выйти 30 октября.