Актер проговорился об альтернативной концовке «Игры престолов»

Норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший в «Игре престолов» одичалого Тормунда, объявил, что для сериала сняли альтернативную концовку.

В ходе вечеринки Кристофер Хивью рассказал изданию Metro, что актерский состав снял еще один финал, альтернативный.

«Он был снят, в основном, для забавы, но я не знаю, разрешено ли мне говорить об этом», — сказал Хивью.

Журналисты начали расспрашивать его о том, кто из персонажей был задействован в съемках альтернативной концовки, но норвежский актер на все вопросы ответил молчанием.

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В конце Хивью заявил, что ничего не расскажет, но заверил журналистов, что было весело.

Последняя серия восьмого, финального, сезона «Игры престолов» вышла 19 мая. Поклонники оказались недовольны окончанием сериала, который длился восемь лет, и предложили переснять весь последний сезон. Актер Кит Харингтон, исполнявший роль Джона Сноу, ответил критикам на упреки в сексистском финале «Игры престолов». По его мнению, сериал окончился закономерно.