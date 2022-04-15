Актер Прилучный снялся в мистическом сериале «Сны»

Актер Павел Прилучный сыграл роль в мистическом сериале «Сны» от Сарика Андреасяна. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

Главная героиня сериала обладает способностью видеть смерть других людей. Она получила ее после того, как побывала в коме. Ее знакомый полицейский просит девушку применить свой дар, чтобы расследовать преступления.

Главные роли в сериале исполнили Павел Прилучный, Алексей Макаров, Елизавета Моряк, Оскар Кучера и другие.

Премьера состоится в сервисе Premier в 2022 году.

Ране фильм «Джон Уик 4» от студии Lionsgate убрали из списка премьер в России. Сначала просто объявили о переносе показа фильма. Изначально премьера планировалась 26 мая 2022 года, но ее отодвинули на март следующего года. Позже появилась информация, что в России фильм не покажут вообще.

Также известно, что фильм «Варяг» Роберта Эггерса получил высокие оценки от кинокритиков. Рейтинг фильма — 82 балла из 100. В мировой прокат фильм выйдет 22 апреля. В России его не покажут.