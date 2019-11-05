Актер Петр Смидович скончался после долгой болезни

«Он долго болел, но мы все верили, что он победит. Все надеялись, что ему поможет операция, но … Очень горько, очень больно, очень тяжело», — говорится в некрологе на сайте.

Сайт «Дни.ру» отметил, что Петр Смидович хорошо известен по фильмам и сериалам «451 градус по Фаренгейту», «Исаев», «Закон и порядок», «Сыщики», «МУР есть МУР».

По информации сайта «Утро.ру», диагноз актера неизвестен. Информацию о дате и месте прощания с Петром Смидовичем опубликуют позже.