Актер Петр Смидович скончался после долгой болезни
Советский и российский актер театра и кино Петр Смидович ушел из жизни после долгой болезни, сообщил сайт театра Et Cetera.
«Он долго болел, но мы все верили, что он победит. Все надеялись, что ему поможет операция, но … Очень горько, очень больно, очень тяжело», — говорится в некрологе на сайте.
Сайт «Дни.ру» отметил, что Петр Смидович хорошо известен по фильмам и сериалам «451 градус по Фаренгейту», «Исаев», «Закон и порядок», «Сыщики», «МУР есть МУР».
По информации сайта «Утро.ру», диагноз актера неизвестен. Информацию о дате и месте прощания с Петром Смидовичем опубликуют позже.