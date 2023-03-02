Эксклюзив 02 марта 2023, 19:58 Актер Павел Комаров рассказал о проигранном споре на съемочной площадке Актер Павел Комаров рассказал о проигранном споре из-за своего веселого характера Соцсети

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Веселый характер подвел актера Павла Комарова во время спора со своим коллегой Максимом Лагашкиным, который смог его рассмешить во время съемки очередного дубля сериала «Жуки». Об этом артист рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

Комаров пояснил, что его очень легко рассмешить, даже если в этот момент идет съемка. В среде кинодеятелей это называется «падок на раскол», когда один актер старается рассмешить другого, чем срывает дубль.

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«Я досмеялся до того, что мы поспорили, расколет ли меня Максим. Я был уверен, что смогу сдержаться, раз такое дело. Но Макс меня расколол, а я проиграл поход всей съемочной группы в ресторан», — рассказал актер.

Он добавил, что проигрыш все еще не погасил, о чем ему напоминает победивший в споре Лагашкин. Актер пообещал, что уже в ближайшее время вся команда сериала все же сходит в ресторан за его счет.