02 марта 2023, 19:58
Актер Павел Комаров рассказал о проигранном споре на съемочной площадке
Актер Павел Комаров рассказал о проигранном споре из-за своего веселого характера
Веселый характер подвел актера Павла Комарова во время спора со своим коллегой Максимом Лагашкиным, который смог его рассмешить во время съемки очередного дубля сериала «Жуки». Об этом артист рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.
Комаров пояснил, что его очень легко рассмешить, даже если в этот момент идет съемка. В среде кинодеятелей это называется «падок на раскол», когда один актер старается рассмешить другого, чем срывает дубль.
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«Я досмеялся до того, что мы поспорили, расколет ли меня Максим. Я был уверен, что смогу сдержаться, раз такое дело. Но Макс меня расколол, а я проиграл поход всей съемочной группы в ресторан», — рассказал актер.
Он добавил, что проигрыш все еще не погасил, о чем ему напоминает победивший в споре Лагашкин. Актер пообещал, что уже в ближайшее время вся команда сериала все же сходит в ресторан за его счет.
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