Культура 02 февраля 2023, 16:05 Актер Оливье Сиу оценил планы режиссера Андреасяна снять фильм по книге Успенского «Дядя Федор, пес и кот»

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Русско-французский актер Оливье Сиу, сыгравший роль в фильме «Чебурашка», прокомментировал планы режиссера Сарика Андреасяна снять фильм по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Об этом написал «Петербургский дневник».

Сиу сказал, что был бы рад принять участие в фильме про дядю Федора.

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«Если в фильм про Простоквашино пригласят меня, то он точно получится. <…> Хорошие проекты начинают жить собственной жизнью и сами диктуют, кто и какую роль должен сыграть. Это сложный творческий процесс», — сообщил артист.

Что же касается Андреасяна, Сиу назвал его хорошим режиссером, умеющим работать с актерами и выводить их из зоны комфорта для достижения художественных задач.

Ранее Сарик Андреасян заявил, что в 2024 году он планирует приступить к экранизации книги Успенского «Дядя Федор, пес и кот».