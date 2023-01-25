Культура 25 января 2023, 16:06 Актер Никита Панфилов рассказал, как Сергей Минаев отреагировал на экранизацию Духless

Читать 360tv в

Актер Никита Панфилов, сыгравший одного из героев в экранизации романа Духless, рассказал, как писатель Сергей Минаев отреагировал на искажения в характере персонажаней. Об этом сообщило РИА ФАН.

В среду, 25 января, известный российский ведущий и писатель Сергей Минаев празднует день рождения. Поздравляя его, актер Никита Панфилов вспомнил о работе над экранизацией романа Минаева. Актер сыграл друга главного героя Мишу Вуду. В книжной версии он довольно плоский и однозначный персонаж. Но Никита Панфилов совместно с режиссером сделал его более интересным.

Реклама

«Сергей Минаев сказал: „Я вообще писал совершенно другого персонажа. Эдакого торчка, у которого все через смешок. Конкретного наркомана“. На премьере фильма он лично сказал: „Ну, так тоже хорошо“. Конечно же, мы с режиссером прорабатывали концепцию. Выбрали именно такого персонажа. По-моему, он был бы просто интереснее, чем просто какой-то торчок. Главное, что всем понравилось: и режиссеру, и даже Минаеву», — рассказал Никита Панфилов.