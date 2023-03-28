Культура 28 марта 2023, 13:45 Актер Михаил Чигарев ушел из жизни 78 лет

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Советский и российский актер театра и кино Михаил Чигарев умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Михаил Чигарев последнее время тяжело болел, что и стало причиной смерти. Прощание с актером пройдет во вторник, 28 марта, в Переславле-Залесском.

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На счету артиста было около 80 работ в кино. Одними из самых известных можно назвать «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Они сражались за Родину», «Рожденная революцией», «Версия полковника Зорина» и даже сериал «Ранетки».

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