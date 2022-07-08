Умер сыгравший в сериале «Твин Пикс» актер Ленни фон Долен
Актер Ленни фон Долен умер в США в возрасте 63 лет
Американский актер Ленни фон Долен, сыгравший Гарольда Смита в сериале «Твин Пикс», скончался после продолжительной болезни. Ему было 63 года.
Сестра артиста сообщила в соцсетях, что фон Долена не стало 5 июля.
«Мир потерял великолепного человека. Брат был увлечен всем и всеми. Он всегда был лидером — в беседе, творчестве или путешествии в новое место. Любил юмор», — написала она.
Его смерть подтвердил и агент актера Стивен Вулф, уточнил журнал Variety.
В «Твин Пиксе» Ленни фон Долен сыграл страдавшего агорафобией друга Лоры Палмер. Девушка отдала ему на хранение свой секретный дневник.
Фон Долен дебютировал в кино в фильме «Нежное милосердие», а на телевидении — в сериале NВС «Штат Кент». Среди его ролей — работа в ленте «Один дома 3», «Орвилле», «Крутом Уокере» и других.