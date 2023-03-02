Эксклюзив 02 марта 2023, 21:05 Актер Комаров рассказал о своем отношении к хейтерам Актер Комаров: первая атака хейтеров произошла из-за Насти Ивлеевой Публичное достояние

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Любой артист в своей творческой карьере сталкивается с негативными отзывами. Обычно хейтеры набегают в социальные сети звезды и пишут различные гадости в комментариях, а особо наглые присылают личные сообщения. Актер Павел Комаров столкнулся с потоком ненависти после своего первого большого проекта — сериала «Туристическая полиция». На него напали фанаты блогера и актрисы Насти Ивлеевой. Об этом артист рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

Вспоминая о сериале «Туристическая полиция», Комаров рассказал, что это был первый в его жизни случай, когда он столкнулся с разными отзывами зрителей.

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«Кому-то это понравилось, кто-то посчитал, что это ужасный и пошлый сериал. Я тогда очень переживал, потому что вдруг мне начинают незнакомые люди в Instagram* писать какие-то гадости, не здороваясь. Я еще тогда думал, чтобы хотя бы написали сначала „привет“, мне было бы поприятнее», — рассказал он.

Актер добавил, что настоящая атака началась после того, как в проекте появилась Настя Ивлеева, для которой съемка в сериале стала первой ролью. Тогда она была известна как блогер-миллионник.

«После работы с ней в кадре мы все испытали на себе вот этот стресс, когда нам писали ее фанаты. Я тогда был никому не известным мальчиком, который только вышел из института», — пояснил Комаров.

Он добавил, что поклонники Ивлеевой негодовали, что он может стоять рядом с Настей, и осыпали актера кучей оскорблений. Актер признался, что после пережитого стресса теперь к хейтерам относится спокойно, потому что понравится каждому невозможно.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.