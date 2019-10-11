Умер во время спектакля. Жена актера казанского ТЮЗа рассказала о произошедшем

Об обстоятельствах смерти актера Арсения Курченкова «360» рассказала его жена Лиана, также работающая в казанском ТЮЗе. По ее словам, сердце мужа билось еще минут десять после обморока, но скорая к нему не успела.

Лиана сообщила, что, когда Арсению в конце спектакля стало плохо, его сразу же отвели за кулисы и вызвали скорую. Но медики к нему не успели, он скончался раньше.

«Он сильно нервничал перед началом спектакля, ему изначально нехорошо было. Премьера, репетиций было мало. Продолжили играть потому, что осталось всего десять минут, и никто не ожидал, что все так трагично закончится», — рассказала Лиана. Она беременна их первым ребенком, срок около восьми месяцев.

Как сообщила администрация и коллектив Казанского государственного театра юного зрителя, 10 октября на 43-м году жизни на сцене умер заслуженный артист Татарстана Арсений Курченков.

Театр выразил свои глубочайшие соболезнования родным и близким ведущего актера.

«10 октября 2019 года в Казани на 43-м году жизни скоропостижно скончался ведущий артист Казанского государственного театра юного зрителя, Заслуженный артист Республики Татарстан, автор и исполнитель своих песен Арсений Сергеевич Курченков», — сказано в опубликованном сообщении.

На ближайшие три дня все спектакли в театре были отменены.

«Он умер внезапно, на сцене во время спектакля „Бал.Бесы“ по роману Достоевского. Арсений играл Степана Трофимовича Верховенского. Несмотря на трагедию, актеры смогли доиграть спектакль до конца», — рассказали агентству РИА «Новости» в театре.

Гражданская панихида состоится 12 октября в здании театра по адресу ул. Островского, 10 с 12:30 до 15:00. Похороны актера состоятся 13 октября на старом кладбище в поселке Дербышки.