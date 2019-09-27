Актер калужского ТЮЗа скончался на сцене
Накануне прямо на сцене ушел из жизни калужский театральный актер Андрей Семенов. Ему было 56 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
Андрею Семенову стало плохо во время спектакля «Очень простая история». Согласно заключению медиков, у актера оторвался тромб. Спасти мужчину не смогли.
Андрей Семенов первый раз вышел на сцену калужского ТЮЗа в 1992 году. Он сыграл Жевакина в постановке «Женитьба» по одноименной пьесе Николая Гоголя. С тех пор он сыграл в стенах этого театра около 30 ролей. Самыми запоминающимися из них стали Шонгин в «Будь здоров, Школяр!» и Семен Башкин в «Театральном романсе».