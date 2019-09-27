Актер калужского ТЮЗа скончался на сцене

Андрею Семенову стало плохо во время спектакля «Очень простая история». Согласно заключению медиков, у актера оторвался тромб. Спасти мужчину не смогли.

Андрей Семенов первый раз вышел на сцену калужского ТЮЗа в 1992 году. Он сыграл Жевакина в постановке «Женитьба» по одноименной пьесе Николая Гоголя. С тех пор он сыграл в стенах этого театра около 30 ролей. Самыми запоминающимися из них стали Шонгин в «Будь здоров, Школяр!» и Семен Башкин в «Театральном романсе».