Актер Юрий Горин назвал причину ухода Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры

Разговоры об уходе Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры велись почти два года. В итоге это решение было принято из-за состояния здоровья режиссера. Об этом рассказал актер Юрий Горин.

По его словам, Ширвиндт покидает этот пост по уважительной причине, это решение стало трудным, но честным.

«Он уходит по состоянию здоровья. Он считает, что не может выполнять свои обязанности полноценно в 87 лет. И с этим ничего не поделаешь», — сказал Горин в комментарии «Газете.ru».

Актер уточнил, что беседовал с Ширвиндтом несколько дней назад, тогда он сказал ему, что не кокетничает и действительно плохо себя чувствует. Горин напомнил, что режиссер раньше уже неоднократно говорил о том, что не хочет, чтобы его выносили из театра вперед ногами.

Ширвиндт стал худруком Театра сатиры в 2000 году. Сегодня он объявил о том, что покидает эту должность, добавив, что уже направил заявление в столичный департамент культуры. Но директор театра информацию об уходе режиссера подтвердить не смог.