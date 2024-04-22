Культура 22 апреля 2024, 11:18 Актер Йозеф Лауфер умер после нескольких лет комы Певец и актер из ЧССР Йозеф Лауфер умер в 84 года после четырех лет комы

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Чехословацкий и чешский эстрадный певец, актер театра, кино и телевидения Йозеф Лауфер скончался 20 апреля на 85-м году жизни. Об этом сообщило издание Blesk со ссылкой на продюсера ČTK Олдржиха Лихтенберга, которому рассказала дочь певца Эстер.

В марте 2020 года артист перенес плановую операцию на сердце, которая прошла с осложнениями. Следующие четыре года он находился в коме в одном из пражских госпиталей, где умер от остановки сердца.

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Йозеф Лауфер родился во Франции в 1939 году. Его отец был чешского происхождения, а мать была уроженкой Испании. Детство он провел в Англии, а позже семья перебралась в Чехословакию.

Артист выступал с музыкальной группой Golem и сыграл множество ролей в мюзиклах. С 1964 года он начал сниматься в кино, а в 1968-м записал первую сольную пластинку. За его плечами более 80 работ в телешоу и фильмах, таких как «Школа грешников», «Керосиновые лампы», «Мальчишки есть мальчишки», «День для моей любви», «Красавица и чудовище».