Актер из «Клана Сопрано» Тони Сирико умер в США

Американский актер Тони Сирико ушел из жизни на 80-м году жизни. Об этом сообщил Hollywood Reporter. Сирико известен зрителю по сериалу «Клан Сопрано».

Последние годы артист проживал в доме престарелых. У него была деменция.

О смерти Сирико сообщил его менеджер. Он отметил, что артист скончался в пятницу в доме престарелых в штате Флорида. Точная причина его смерти пока не озвучивается.

Тони Сирико сыграл в культовом криминальном сериале «Клан Сопрано» Поли «Грецкие орехи» Гуалтьери. Этот персонаж был доверенным лицом главного героя сериала Тони Сопрано. Среди работ актера есть роли в таких кинолентах, как «Славные парни», «Разбирая Гарри» и «Пули над Бродвеем».

Накануне, 8 июля, стало известно о смерти американского актера Ленни фон Долена, который исполнил роль Гарольда Смита в сериале «Твин Пикс». Сестра артиста сообщила в соцсетях, что фон Долена не стало 5 июля. Он ушел из жизни в возрасте 63 лет.