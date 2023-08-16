Культура 16 августа 2023, 02:38 Актер из «Игры престолов» умер в возрасте 36 лет Умер 36-летний актер из «Игры престолов» Даррен Кент YouTube

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Британский актер Даррен Кент, наиболее известный по роли пастуха в «Игре престолов», умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщило его агентство Carey Dodd Associates.

«С глубокой грустью мы должны сообщить вам, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент мирно скончался в пятницу. Его родители и лучший друг рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг», — написали представители агентства на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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Даррен Кент сыграл в нескольких проектах BBC, например, среди его работ «Жители Ист-Энда» и адаптация «Отверженных». Одна из последних его работ — съемки в фильме «Подземелья и драконы: Честь среди воров». В «Игре престолов» Кент появился в 10 эпизоде четвертого сезона. В сериале он сыграл пастуха, который принес тело сожженной драконом дочери королеве Дейенерис Таргариен.

Актер страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.