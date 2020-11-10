Актер из «Доктора Хауса» умер в 38 лет

Сыгравший в сериалах «Правосудие» и «Доктор Хаус» актер Берт Беласко умер в 38 лет. Об этом сообщило издание TMZ.

Труп американского актера нашли в номере отеля в Ричмонде, штат Вирджиния. Там он отбывал карантин. Тело Беласко нашел сотрудник отеля. Проверить актера попросила возлюбленная, которая долго не могла с ним связаться.

Причины смерти умершего пока не известны, но на кровати обнаружены пятна крови. Отец Берта Беласко предположил, что его сын мог умереть из-за аневризмы.

Берт Беласко за свою карьеру снялся в десятках фильмов и сериалах. У него были роли в сериале «Доктор Хаус» и таких проектах, как «Подача», «Ки и Пил», «Мик», «Американская принцесса» и «Умираю со смеху».