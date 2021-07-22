Актер из «Бесславных ублюдков» сыграет Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты»

Роль Воланда в очередной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» исполнит немецкий актер Аугуст Диль. Он известен своими работами в фильмах Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» и Терренса Малика «Тайная жизнь».

«Это мой первый фильм, в котором я снимаюсь в России, и я в предвкушении большого кинопутешествия. У меня потрясающие партнеры, что вызывает восхищение и в то же время некоторый страх», — приводит сайт «Кинопоиск» слова актера.

Диль отметил, что впервые прочитал роман Булгакова в 17 лет. Тогда он ничего не понял. Готовясь к съемкам, он вернулся к книге и открыл для себя мир ее персонажей. По мнению актера, Воланд — один из самых интересных героев «Мастера и Маргариты», который сочетает в себе черты всех, кто появляется на страницах произведения.

Над новой картиной по культовому роману трудятся режиссер Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор. Главные роли достались Евгению Цыганову и Юлии Снигирь. В фильме также заняты Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Марат Башаров и Полина Ауг. Продюсеры проекта — Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник и Игорь Толстунов.

Локшин отметил, что Аугуст Диль сможет идеально воплотить образ Воланда на экране.