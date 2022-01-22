Актер Идрис Эльба рассматривался продюсерами на роль нового Джеймса Бонда

В списках кандидатов на роль нового Джеймса Бонда фигурировал британский актер Идрис Эльба. Об этом заявила продюсер 25-го фильма об агенте 007 «Не время умирать» Барбара Брокколи.

В интервью Deadline Брокколи отметила, что в качестве Бонда Эльбу хотят видеть многие фанаты.

«Мы с Идрисом друзья, и он великолепный актер. Знаете, это было частью обсуждений, но всегда трудно вести диалог, когда кресло занято (роль Джеймса Бонда в фильме „Не время умирать“ исполнил Дэниэл Крейг — прим. ред.)», — привела газета «Известия» слова Брокколи.

Она также добавила, что не спешит пока называть замену Крейга.

Если Идрис Эльба получит роль агента 007, то он станет седьмым актером, которого поклонники франшизы увидят в качестве Бонда. До этого знаменитого агента сыграли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

Среди претендентов на роль Бонда, как отметил News Sky, также числятся Ричард Мэдден, Том Харди и Генри Кавилл.

Актер Дэниел Крейг был удостоен британского рыцарского Ордена Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра. Годом ранее за роль агента 0007 актеру присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании.

Примечательно, что в книгах Яна Флеминга, на основе которых создается бондиана, агент также получил Орден Святых Михаила и Георгия — за выполнение своих секретных миссий.