Культура 29 августа 2023, 16:07 Актер Геле Месхи из спин-оффа «Семнадцати мгновений весны» заявил, что не боится сравнения с Тихоновым

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В Петербурге в настоящее время продолжают снимать спин-офф «Семнадцати мгновений весны», шпионский сериал «Берлинская жара». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Исполнитель главной роли в новой картине Геле Месхи рассказал, как проходят съемки. Он играет советского агента Франса Хартмана. Актер подчеркнул, что его целью было показать не шаблонного персонажа, вроде Джеймса Бонда, а более многогранную личность.

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Также Геле Месхи подчеркнул, что не боится сравнения с одним из главных «советских разведчиков» Вячеславом Тихоновым. По его мнению, если позволить страху руководить собой, то можно даже не начинать ничего нового.

«Мы живем в XXI веке, мир меняется. „Семнадцать мгновений весны“ были сняты в то время, когда нас ещё в проекте не было. А сейчас у нас иное видение. И я думаю, что у нас всё получится. Главное — верить в это», — считает он», — сказал актер.

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