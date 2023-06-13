Культура 13 июня 2023, 02:09 Актер фильма «Любовь и голуби» рассказал о вырезанных сценах Актер Александр Михайлов рассказал, какие сцены вырезали из фильма «Любовь и голуби» Кинопоиск

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Советская комедия «Любовь и голуби» увидела свет в 1985 году и сразу же завоевала любовь зрителей. Однако мало кто знает, что фильм изначально планировался быть двухсерийным. Этого не произошло из-за большого количества вырезанных сцен. О них изданию «Дни.ру» рассказал сыгравший роль Василия Кузякина актер Александр Михайлов.

Редакторам Госкино особенно не понравились сцены, связанные с выпивкой. Дошло до того, что звездная роль дяди Мити, которую исполнил Сергей Юрский, могла практически исчезнуть, если бы режиссер Владимир Меньшов не защитил этого любимого всеми персонажа.

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Полностью вырезанной оказалась сцена с пастухом. Василий видит пастуха, который бежит, обгоняя стадо. На вопрос, куда тот так спешит, он отвечает: «Пиво привезли, нужно быстро бежать, пока не раскупили». Не вошла в фильм и песня про кризис русской деревни «Возвращайтесь домой, мужики», которую написали Геннадий Гладков и Эдуард Успенский.

«Сцена в баре на курорте тоже была заметно сокращена», — добавил Михайлов.

Всего после худсовета создатели вырезали семь сцен. Язык героев тоже пришлось корректировать. Редакторов не устроили выражения «че», «дура», «Риса-писа», которые, по их мнению, портили впечатление от ленты.