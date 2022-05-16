Актер Евгений Ткачук высказался об «отмене» культуры РФ в мире

Актер Евгений Ткачук назвал «катастрофой для всего мира» отмену культуры России на Западе. Своей точкой зрения он поделился в интервью «Известиям».

Он отметил, что запретить что-либо полностью невозможно, пока есть интернет. А сейчас людям нужно сплотиться, чтобы сохранить в себе человечность.

«Это всего лишь позиционные игры с мозгами людей. А все остальное — либо ты подключаешься и начинаешь в эту топку подкидывать своих дров, либо через творчество, которое считаешь важным, через искусство продолжаешь искать человеческое и чтить высокие нравственные позиции», — сказал актер.