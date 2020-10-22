Актер дубляжа объяснил, за что любят «Рэмбо» зрители из России

Лента «Рэмбо. Первая кровь» вышла на экраны США 38 лет назад, 22 октября 1982 года. В СССР боевик увидели лишь через год. В большом прокате он появился в начале 90-х. Антоник считает, что популярность картины в нашей стране обусловлена дефицитом настоящих мужчин в фильмах.

«Я думаю, что после Чапаева играть было не в кого. „Рэмбо“ нормальный, достойный мужик на экране, а у нас тогда герои как бы закончились. Именно поэтому, я думаю, фильм так и полюбили советские, а потом и российские зрители», — пояснил актер.

Антоник подчеркнул, что фильмы со смелыми, отстаивающими справедливость героями подают хороший пример подрастающим мальчикам. По его мнению, в современном кино не хватает таких персонажей.

Специалист отметил, что работать над озвучкой последующих картин про Рэмбо было несложно. Он уточнил, что в этих лентах все драматургически выстроено так, что герой больше делает, чем говорит. Главной задачей Владимира было сделать свою работу так, чтобы зритель смотрел фильм, не отвлекаясь на голос.