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    22 октября 2020, 10:05

    Актер дубляжа объяснил, за что любят «Рэмбо» зрители из России

    Полина Петрова

    Актер дубляжа Владимир Антоник, который озвучивал героев Сильвестра Сталлоне объяснил, за что зрители из России любят фильм «Рэмбо», пишет ИА Nation News.
    Актер дубляжа объяснил, за что любят «Рэмбо» зрители из России

    Лента «Рэмбо. Первая кровь» вышла на экраны США 38 лет назад, 22 октября 1982 года. В СССР боевик увидели лишь через год. В большом прокате он появился в начале 90-х. Антоник считает, что популярность картины в нашей стране обусловлена дефицитом настоящих мужчин в фильмах.

    «Я думаю, что после Чапаева играть было не в кого. „Рэмбо“ нормальный, достойный мужик на экране, а у нас тогда герои как бы закончились. Именно поэтому, я думаю, фильм так и полюбили советские, а потом и российские зрители», — пояснил актер.

    Антоник подчеркнул, что фильмы со смелыми, отстаивающими справедливость героями подают хороший пример подрастающим мальчикам. По его мнению, в современном кино не хватает таких персонажей.

    Специалист отметил, что работать над озвучкой последующих картин про Рэмбо было несложно. Он уточнил, что в этих лентах все драматургически выстроено так, что герой больше делает, чем говорит. Главной задачей Владимира было сделать свою работу так, чтобы зритель смотрел фильм, не отвлекаясь на голос.