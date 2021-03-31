Актер дубляжа Анненков рассказал, как озвучивал эротические сцены со своей мамой

Актер дубляжа Сергей Анненков рассказал, что озвучивал эротические сцены вместе с собственной матерью. Он объяснил, что испытывал в момент работы, написал портал «Ридус».

Сейчас у молодого человека плотная загрузка, он трудится над проектами на Netflix. Его голосом разговаривает Гусман в «Элите», Гандиа в «Бумажном доме». Также 24-летний актер принимал участие в озвучании лент «Однажды в… Голливуде», «Семейка Адамс», «Твин Пикс» и «Черное зеркало».

Мама Анненкова, Ольга Зубкова — известная актриса дубляжа. Она является официальным голосом Анджелины Джоли в России. Сергей неоднократно работал с ней в тандеме, мать и сын даже дублировали влюбленную пару. Парень признался, что чувствовал неловкость, но работу всегда выдвигал на первый план.

«Конечно, неловко. По шкале от одного до десяти — это сто. К этому нельзя привыкнуть. Из первых работ, в которой мы играли романтические чувства с мамой, это телевизионный фильм „Чайка“ по русской пьесе Антона Чехова. Мы с ней писали по несколько ролей», — вспомнил Анненков.

При работе над телесериалом «Бесстыжие» Сергей попросил, чтобы, когда он начитывает текст, режиссер отключал мамин голос. По его мнению, там почти в каждой серии сюжет переходит грани дозволенного.