Актер Дэмиэн Льюис покинул сериал «Миллиарды»

В шестом сезоне сериале «Миллиарды» не появится актер Дэмиэн Льюис, который исполнил роль миллиардера Бобби Аксельрода. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Это не первый раз, когда я прощаюсь с Дэмиэном Льюисом», — рассказал глава отдела развлекательного вещания телеканала Showtime Гари Левин.

Он назвал Льюиса талантливым и необычным актером, которому удалось воплотить на экране двух разных персонажей в сериалах «Миллиарды» и «Родина». Левин выразил уверенность, что артист сыграет еще одну роль в другом многосерийном фильме, который запустит Showtime.