Актер Дауни-младший сыграет в фильме «Паркер»

Amazon снимет фильм с рабочим названием «Паркер», в котором сыграет актер Роберт Дауни-младший. Об этом сообщил телеканал «Ридус» со ссылкой на Collider.

Также в проекте примет участие режиссер Шейн Блэк. Фильм будет снят по роману Дональда Уэстлейка «Охотник».

По сюжету виртуозный вор Паркер пытается отомстить своим напарникам, которые предали его. В процессе он выясняет, что предательство было подстроено могущественной Организацией, которая решила его таким образом наказать.