Актер Борис Лескин умер в 97 лет

Она рассказала, что Лескина знал еще ее отец, который постоянно рассказывал о нем смешные истории.

«Жизнь Бориса Лескина, длинная, разная, удивительная — невероятна. Прощайте», — написала актриса.

Борис Лескин пришел в театр после Великой Отечественной войны, которую он всю прошел сапером. Был ранен и получил орден Красной Звезды.

В книге воспоминаний актера Сергея Юрского он писал, что когда театр приехал на гастроли в Польшу, Борис Лескин узнавал места боев, города, за которые воевал. Когда к нему пришли журналисты, он был очень серьезный и рассказывал о войне, а потом снова начинал шутить.

В 1952 году он выпустился из Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского. До 1980-го года он выступал в Большом драматическом театре Ленинграда, а после уехал в США. Он вошел в труппу нью-йоркского театра. Входил в комитет по выдвижению на «Оскар».

В 2011 году в России про него сняли документальный фильм «Боба. Сапер Большого Драматического». Эту работа режиссера Эдуарда Старосельского получила премию «Золотая Ника».