Актер Бен Аффлек объяснил, почему Ридли Скотт быстро снимает фильмы

Актер Бен Аффлек рассказал, как режиссер Ридли Скотта быстро снимает фильмы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на The Playlist.

За свою карьеру Скотт снял более 50 фильмов. Аффлек рассказал, что режиссер в каждой сцене обычно использует сразу несколько камер. По словам актера, в результате тратится меньше времени на декорации, съемки проходят гораздо быстрее.

«В отряде хорошие операторы, отличный дизайн и актеры. Именно поэтому он может использовать пять или даже шесть камер одновременно. Таким образом мы сняли сцену за обеденным столом, которая заняла три страницы, всего за три часа», — рассказал Аффлек.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров предложил альтернативу тем, кому надоело каждый новый год пересматривать советские комедии.

Первым фильмом Шнейдеров назвал «Последний богатырь: Посланник тьмы» — по мнению критика, эта картина может спасти российское кино от кризиса в этом году.

Из зарубежных фильмов критик предложил посмотреть «Интуицию», «Отпуск по обмену» и «Реальную любовь» — романтические новогодние комедии, которые, как и положено на праздниках, создадут атмосферу чуда.