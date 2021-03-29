Актер Басилашвили вспомнил, как просил Говорухина стать министром культуры

Артист и общественный деятель Олег Басилашвили вспомнил, как просил актера Станислава Говорухина стать министром культуры России, написало РИА ФАН.

«С Говорухиным я столкнулся только один раз, когда просил его от Съезда народных депутатов Российской Федерации в 1991 году стать министром культуры РФ. И он согласился», — уточнил Басилашвили.

Мужчина признался, что очень любит картины Станислава Сергеевича. Как считает актер, благодаря фильму Говорухина «Так жить нельзя» Ельцин одержал победу на выборах и стал председателем Верховного совета РФ.

Министром культуры режиссер так и не стал. С 2005 года и до конца жизни он был главой комитета Государственной думы по культуре.