29 декабря 2022, 19:05
Актер Андрей Носков снял свой первый фильм
Известный российский актер театра и кино Андрей Носков дебютировал в режиссуре и снял свой фильм «До звезды!». Закрытый показ кинокартины состоялся в Доме кино в Санкт-Петербурге, сообщила газета «Петербургский дневник».
Носков рассказал в фильме историю о маленьком человеке с философскими вопросами. Отмечается, что кинокартина была создана при поддержке городского Комитета культуры.
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В фильме Носкова снялись известные отечественные актеры, такие, как Нина Усатова и Юрий Гальцев.
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