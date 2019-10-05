Актер Александр Михайлов отметит 75-летие в Казани

Народный артист РСФСР и лауреат Премии Ленинского Комсомола и Государственной Премии РСФСР актер Александр Михайлов 6 октября отметит свой 75-летний юбилей в кругу семьи.

Он сообщил каналу «Звезда», что не хочет пышных церемоний.

«Отмечу с семьей, в самом тесном кругу, не хочу никакой суеты, может быть, даже мобильный телефон отключу», — сказал Михайлов.

На следующий день в Казани состоится его творческий вечер «Экология души».

Артист сообщил ТАСС, что на встрече со зрителями расскажет о своих работах в театре и кино, споет и почитает стихи.

«С этой программой объездил уже практически всю Россию», — сказал Михайлов.

Он также сообщил о своих творчески планах в театре.

«Конечно, если найдется интересный материал. Сейчас у меня два антрепризных спектакля — „Старая дева“ с Инной Чуриковой и постановка „Невеста напрокат“ про отношения отцов и детей. Хочется попробовать что-нибудь новое», — признался Михайлов. Н асъемки в кино у него конкретных планов пока нет.

Актер преподает во ВГИКе и пишет книги. Александр Михайлов наиболее известен как актер кино.

Он сыграл во многих любимых зрителями фильмах — «Мужики!», «Одиноким предоставляется общежитие» и «Любовь и голуби».