Ахеджаковой понравился новый худрук «Современника»
Советская и российская актриса Лия Ахеджакова отреагировала на назначение Виктора Рыжакова на пост нового художественного руководителя театра «Современник». Об этом сообщила «Газета.ru».
Ахеджакова обрадовалась назначению Рыжакова и поприветствовала его на новой должности.
«Рыжаков — очень хороший режиссер и порядочный человек. Мы мало знакомы, но поскольку у нас какой-то „котел“, в котором мы все варимся, я знаю точно, что у него хорошая репутация. Смыслы, которые он вкладывает в свои спектакли, мне близки и я их разделяю», — заметила артистка.
Актерам театра официально еще не объявили нового худрука.
«Я вчера пыталась узнавать, кто и как к этому относится. Но там труппа уже такая молодежь», — уточнила Ахеджакова.
Ранее российский театральный режиссер и и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал назначение на должность Виктора Рыжакова.