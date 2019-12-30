Ахеджаковой понравился новый худрук «Современника»

Ахеджакова обрадовалась назначению Рыжакова и поприветствовала его на новой должности.

«Рыжаков — очень хороший режиссер и порядочный человек. Мы мало знакомы, но поскольку у нас какой-то „котел“, в котором мы все варимся, я знаю точно, что у него хорошая репутация. Смыслы, которые он вкладывает в свои спектакли, мне близки и я их разделяю», — заметила артистка.

Актерам театра официально еще не объявили нового худрука.

«Я вчера пыталась узнавать, кто и как к этому относится. Но там труппа уже такая молодежь», — уточнила Ахеджакова.

Ранее российский театральный режиссер и и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал назначение на должность Виктора Рыжакова.