Адвокаты Джонни Деппа потребовали отменить решение суда по делу о клевете

Представляющие интересы актера Джонни Деппа адвокаты заявили о несправедливом решении суда, который отклонил иск артиста к газете The Sun, утверждавшей, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

Как сообщила газета The Guardian, такое заявление юристы сделали в ходе рассмотрения апелляции, в которой потребовали отменить прошлое решение.

Команда адвокатов заявила, что в ходе рассмотрения судья не провела никакого анализа для подтверждения реальности доказательств Херд. При этом аргументы защиты актера проигнорировали или отклонили как не относящиеся к делу.

Адвокат Дэвид Шерборн заявил, что судья вынесла приговор без какой-либо оценки правдивости обвинений, не изучив доказательства, фотографии или видеозаписи.

«Вывод, который следует из приговора, заключается в том, что судья встала на сторону потерпевшего, но не представила необходимый анализ, чтобы объяснить или обосновать свой вывод», — заявил адвокат.

Он призвал апелляционную коллегию отменить решение суда и назначить новое разбирательство.

Джонни Депп подал в суд на издательский дом News Group Newspapers, выпускающий таблоид The Sun, с требованием опровергнуть содержание материалов, в котором его обвинили в том, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Дело дошло до Верховного суда, где судья отклонила иск актера, признав его виновным в домашнем насилии.

После приговора Депп лишился роли во франшизе «Фантастические твари». Disney сообщил, что не намерен приглашать актера на съемки новой серии «Пиратов Карибского моря». Кроме того, стриминговая платформа Netflix удалила из американского сегмента все фильмы с его участием.