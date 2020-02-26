Адвокат рассказал о перспективах иска рэпера PHARAOH к HBO

На этой неделе на HBO вышел очередной эпизод сериала «Кайф с доставкой». В начале серии зрители услышали трек «Дико, например» российского рэпера PHARAOH (Глеб Голубин). С ним самим об использовании музыки, судя по всему, никто не договаривался. Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы лидера группы Space Дидье Маруани, рассказал «360» о перспективах иска PHARAOH к HBO.

Песня «Дико, например» была хитом 2017 года. Клип на нее на YouTube с того времени посмотрели более 61,5 миллиона человек.

В эпизоде «Кайфа с доставкой» этот трек приглушенно играет на заднем фоне.

По словам Трунова, американская телесеть HBO могла подстраховаться, купив права на использование музыки у третьих лиц. В этом случае компания может упирать на то, что не несет ответственности за возможное нарушение авторских прав.

Однако если суд придет к выводу, что права PHARAOH были нарушены, то HBO обяжут выплатить компенсацию. Подавать иск Трунов советует на территории США.

Единственное, если эта кинокомпания представлена в России, и если эта кинопродукция крутится в России, можно предъявлять исковые требования здесь. Но разница в том, что в Америке за нарушение авторских прав можно взыскать сумасшедшие деньги, миллионы. Игорь Трунов адвокат

Речь идет как о непосредственных сборах от использования нелегального продукта, так и об упущенной выгоде исполнителя.

В России, подчеркнул юрист, музыканты могут рассчитывать на компенсацию до пяти миллионов рублей, и «если получится получить что-то более или менее [существенное], то это большое счастье». В Америке диапазон компенсаций очень широк — он начинается от сотен тысяч долларов и доходит до десятков миллионов.

По словам Трунова, если PHARAOH решит судиться с HBO, ему потребуется собрать доказательства и оформить их с помощью грамотного юриста.

«В принципе, PHARAOH может заняться этим делом, потому что если он выигрывает, то выигрывает огромные суммы — те, которые здесь заработать практически невозможно. Самый тяжелый момент — это найти квалифицированного адвоката, который будет работать „под гонорар успеха“ — когда адвокаты понимают, что дело выигрышное, они с удовольствием работают по этой схеме. То есть им не нужно будет платить ничего», — пояснил юрист.

Трунов добавил, что найти такого представителя «не такая большая задача», как кажется на первый взгляд.

В то, что российский рэпер благодаря иску приобретет известность в Америке, собеседник «360» не верит.