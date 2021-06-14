Адвокат рассказал, как российский писатель решил биться за соавторство «Аватара»

Дело российского писателя Руслана Закриева, который добивается признания его в качестве соавтора фильма «Аватар» американского режиссера Джеймса Кэмерона, уже дважды сворачивали в судах на этапе принятия иска. Но теперь его делом займется суд Москвы. Об этом «360» рассказал адвокат писателя Дмитрий Казацкер.

Писатель опубликовал свой фантастический роман «Секретное оружие» на сайте Proza.ru в 2002 году, то есть за семь лет до выхода картины Кэмерона. По словам Казацкера, в этом произведении очень много совпадений с «Аватаром».

Закриев ставит вопрос исключительно о признании соавторства, подчеркнул адвокат.

«Мы говорим о том, что у Руслана Закриева есть право считать себя соавтором данного произведения, соавтором сценария „Аватара“, поскольку идеи его очень схожи и само содержание текста», — сообщил адвокат писателя.

Дело началось еще в 2015 году, когда писатель обратился в Александровский районный суд Ставропольского края. Тогда суд возвратил Закриеву его исковое заявление на том основании, что ответчик — режиссер Джеймс Кэмерон и его компания — находится в США. Это решение позже поддержал и Ставропольский краевой суд.

По словам адвоката, после этого несколько лет писатель не обращался в суд по состоянию здоровья, но в 2019 году направил заявление в Заводской районный суд Грозного. Однако и он оставил исковое заявление без движения. После этого апелляционный суд Чечни постановил принять дело к рассмотрению, но районный суд вернул иск уже на другом основании.

Третью попытку оспорить авторство «Аватара» писатель предпринял в 2021 году. В марте Мосгорсуд обязал принять дело к рассмотрению. И процесс в Хамовническом суде стартует уже во вторник, 15 июня. Но адвокат писателя сообщил, что они попросили перенести суд, так как у них мало времени на подготовку. По словам Казацкера, это связано с состоянием здоровья писателя, который недавно перенес «достаточно серьезное» лечение.

Адвокат рассчитывает, что доводы писателя о сходстве его романа с «Аватаром» проверят благодаря назначению судебной экспертизы.

«Действительно, там даже отдельные сюжеты практически полностью соответствуют», — отметил Казацкер.

Выдержки из искового заявления Закриева в Хамовнический суд Москвы

Союз писателей Чечни уже установил, что в произведениях имеются некоторые схожие моменты и возможные заимствования.

Адвокат сообщил, что есть и письменные доказательства. Кэмерон в переписке с Закриевым признал факт схожести, однако режиссер сослался на то, что именно писатель использовал его сюжет к фильму для написания романа.

Помимо признания в качестве соавтора, писатель требует от Кэмерона и компании 20th Сentury Fox International компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Если хотя бы частично эти требования будут удовлетворены, Закриев в дальнейшем намерен добиваться легализации этого решения на территории США. Сейчас по этому поводу также ведутся переговоры, сообщил Казацкер.