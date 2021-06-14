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    14 июня 2021, 14:43

    Адвокат рассказал, как российский писатель решил биться за соавторство «Аватара»

    Александр Блинов, Екатерина Андронова

    Дело российского писателя Руслана Закриева, который добивается признания его в качестве соавтора фильма «Аватар» американского режиссера Джеймса Кэмерона, уже дважды сворачивали в судах на этапе принятия иска. Но теперь его делом займется суд Москвы. Об этом «360» рассказал адвокат писателя Дмитрий Казацкер.

    Адвокат рассказал, как российский писатель решил биться за соавторство «Аватара»

    Писатель опубликовал свой фантастический роман «Секретное оружие» на сайте Proza.ru в 2002 году, то есть за семь лет до выхода картины Кэмерона. По словам Казацкера, в этом произведении очень много совпадений с «Аватаром».

    Закриев ставит вопрос исключительно о признании соавторства, подчеркнул адвокат.

    «Мы говорим о том, что у Руслана Закриева есть право считать себя соавтором данного произведения, соавтором сценария „Аватара“, поскольку идеи его очень схожи и само содержание текста», — сообщил адвокат писателя.

    Дело началось еще в 2015 году, когда писатель обратился в Александровский районный суд Ставропольского края. Тогда суд возвратил Закриеву его исковое заявление на том основании, что ответчик — режиссер Джеймс Кэмерон и его компания — находится в США. Это решение позже поддержал и Ставропольский краевой суд.

    По словам адвоката, после этого несколько лет писатель не обращался в суд по состоянию здоровья, но в 2019 году направил заявление в Заводской районный суд Грозного. Однако и он оставил исковое заявление без движения. После этого апелляционный суд Чечни постановил принять дело к рассмотрению, но районный суд вернул иск уже на другом основании.

    Третью попытку оспорить авторство «Аватара» писатель предпринял в 2021 году. В марте Мосгорсуд обязал принять дело к рассмотрению. И процесс в Хамовническом суде стартует уже во вторник, 15 июня. Но адвокат писателя сообщил, что они попросили перенести суд, так как у них мало времени на подготовку. По словам Казацкера, это связано с состоянием здоровья писателя, который недавно перенес «достаточно серьезное» лечение.

    Адвокат рассчитывает, что доводы писателя о сходстве его романа с «Аватаром» проверят благодаря назначению судебной экспертизы.

    «Действительно, там даже отдельные сюжеты практически полностью соответствуют», — отметил Казацкер.

    Выдержки из искового заявления Закриева в Хамовнический суд Москвы

    Союз писателей Чечни уже установил, что в произведениях имеются некоторые схожие моменты и возможные заимствования.

    Адвокат сообщил, что есть и письменные доказательства. Кэмерон в переписке с Закриевым признал факт схожести, однако режиссер сослался на то, что именно писатель использовал его сюжет к фильму для написания романа.

    Помимо признания в качестве соавтора, писатель требует от Кэмерона и компании 20th Сentury Fox International компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Если хотя бы частично эти требования будут удовлетворены, Закриев в дальнейшем намерен добиваться легализации этого решения на территории США. Сейчас по этому поводу также ведутся переговоры, сообщил Казацкер.