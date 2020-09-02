Адвокат прокомментировал предложение запретить фотографировать книги в магазинах

По словам юриста, данное предложение является правильным, так как это защищает продавца.

«Это защищает продавцов книг от того, что покупатель приходит в книжный магазин, имеет право ознакомиться, о чем эта книга, посмотреть ее, полистать, в это время скопирует, или вообще не купит книгу или выпустит ее в свободный доступ, куда-то в соцсеть», — объяснила Ярмуш.

Она также отметила, что данная мера логична, так как книжные лавки делают прибыль на продаже книг. Поэтому правильно, что покупатель сначала должен заплатить.

Ранее Минпромторг России предложил запретить фотографировать книги в магазинах. Соответствующее положение есть в законопроекте ведомства.