facebook_pixel
    24 ноября 2021, 13:40

    Адвокат Моргенштерна оказался не в курсе отъезда рэпера за границу

    Адвокат Моргенштерна Жорин: у меня нет сведений об отъезде рэпера из России

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин, Мария Бокарева

    Сообщения о том, что рэпер Моргенштерн покинул Россию после слов главы СК Александра Бастрыкина о «торговле наркотиками», появились в Сети. Адвокат исполнителя Сергей Жорин не смог подтвердить эту информацию.

    Адвокат Моргенштерна оказался не в курсе отъезда рэпера за границу

    «Видел эту информацию в интернете, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ее. У меня таких сведений нет», — сказал Сергей Жорин.

    Ранее в Telegram-каналах и соцсетях разошлась информация, что Моргенштерн вместе со своей женой и охранником сел на поезд в Смоленске и уехал в Белоруссию.

    Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА заявил, что рэпер Моргенштерн фактически торгует наркотиками в социальных сетях и вовлекает в это молодежь России. Ранее творчество музыканта уже проверяли на пропаганду запрещенных веществ по требованию полиции Москвы.