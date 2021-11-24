Адвокат Моргенштерна оказался не в курсе отъезда рэпера за границу

Сообщения о том, что рэпер Моргенштерн покинул Россию после слов главы СК Александра Бастрыкина о «торговле наркотиками», появились в Сети. Адвокат исполнителя Сергей Жорин не смог подтвердить эту информацию.

«Видел эту информацию в интернете, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ее. У меня таких сведений нет», — сказал Сергей Жорин.

Ранее в Telegram-каналах и соцсетях разошлась информация, что Моргенштерн вместе со своей женой и охранником сел на поезд в Смоленске и уехал в Белоруссию.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА заявил, что рэпер Моргенштерн фактически торгует наркотиками в социальных сетях и вовлекает в это молодежь России. Ранее творчество музыканта уже проверяли на пропаганду запрещенных веществ по требованию полиции Москвы.