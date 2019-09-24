Адвокат Киркорова отреагировал на очередной иск Маруани о защите чести

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что еще не видел иска, который подал Дидье Маруани.

«Все, что исходит от Маруани, имеет очень странный характер. Поэтому обсуждать действия человека, которые неподвластны логике, очень сложно. Он обещал (подать иск) в марте, причем хотел с меня какие-то миллиарды почему-то. А теперь мне очень лестно быть вместе с Киркоровым. Я не видел еще иска. И не знаю даже, о чем речь. Я не знаю, что я нарушил. Наверное, украл девичью честь — не знаю», — сказал он.

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По словам правозащитника, Филипп Киркоров не станет расстраиваться по поводу иска. Добровинский также отметил, что вопрос плагиата российской песни «Жесткая любовь» закрыт.

«Может быть, пиар. С плагиатом мы закрыли тему. Теперь надо что-то новое. Наверное, российским зрителям он симпатичен, и нужно идти дальше. Мне трудно сказать, он не поддается логическому мышлению», — заключил адвокат.

Маруани на протяжении нескольких лет требовал с Киркорова 272 миллиона рублей за нарушение авторских прав. По мнению французского исполнителя, композитор Олег Попков скопировал основную часть его песни «A Symphonic Space Dream». В результате Маруани не выиграл ни одного суда по этому делу.