Культура 01 февраля 2023, 09:58 Адвокат Андрей Алешкин рассказал, можно ли показывать в России фильмы с иноагентами

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В России в прокат должны выйти несколько фильмов, в которых снялись иноагенты до присвоения им этого статуса. Об этом сайту kp.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, эти фильмы вряд ли выйдут на экран, хотя по закону это не запрещено. Но тогда в титрах придется обязательно указать, что в картине снимался иноагент.

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«Я полагаю, что с большой долей вероятности на такой риск никто не пойдет, и проекты либо не выйдут вообще, либо артиста придется заменить», — рассказал Андрей Алешкин.

Как добавило РИА ФАН, так, например, может произойти с фильмами и сериалами, в которых сыграл Артур Смольянинов*. До отъезда из страны он успел сняться в двух полнометражных картинах и двух — многосерийных.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.