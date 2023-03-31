Культура 31 марта 2023, 11:42 AC/DC после семилетнего перерыва выйдет на сцену вместе с Оззи Осборном и Metallica Рок-группа AC/DC из Австралии выйдет на сцену впервые с 2016 года Викимедиа

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Австралийская группа AC/DC осенью выступит на фестивале Power Trip в США впервые после семилетнего перерыва в гастролях. Об этом сообщил телеканал 9News.

Трехдневный фестиваль пройдет в октябре в Калифорнии. Организаторы пригласили Metallica, Guns N' Roses, Оззи Осборна и Tool. AC/DC выступит с небольшими заменами — к гитаристу-основателю Ангусу Янгу, ритм-гитаристу Стиви Янгу, басисту Клиффу Уильямсу и барабанщику Филу Радду присоединится вокалист Брайан Джонсон. Он занял место погибшего Бона Скотта в 1980 году, но в 2016-м перестал выступать из-за проблем со слухом. С тех пор группа приостановила гастроли. Кроме того, в 2017 году умер один из основателей группы, Малькольм Янг.

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Британский рокер Оззи Осборн объявил в начале 2023 года, что больше не станет выступать на концертах. Операции и физиотерапия не помогли ему восстановиться после травмы позвоночника. Группа Metallica по-прежнему записывает песни. В апреле выйдет ее первый за шесть лет альбом.