Абсолютная смена стиля: в Германии решили, что у Little Big есть шанс выиграть Евровидение

Россия «абсолютно сменила свой стиль», решив отправить на Евровидение группу Little Big. У коллектива есть все шансы на успех, пишут немецкие СМИ. Главное, чтобы конкурс не отменили из-за коронавируса.

Журналист Андре Баллин назвал «очень серьезное лицо» самым важным в хорошей сатире. Он уверен, что Илья Прусикин и все остальные участники Little Big справляются с этим в совершенстве. Мнение Баллина опубликовала газета Handelsblatt.

Россию он охарактеризовал как страну, которая раньше относилась к участию в Евровидении слишком серьезно и с большим пафосом. Все изменилось с решением послать на конкурс Little Big.

Композиция Skibidi, которую коллектив выпустил осенью 2018 года, стала очень популярной. Клип на трек набрал порядка 370 миллионов просмотров и перешел в категорию вирусных. Аналогично ситуация может сложиться и с Uno, которую Little Big подготовили для конкурса. Кроме того, у группы много фанатов в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии.

Флешмоб в поддержку Little Big нашел поддержку в Сети — видео с танцующими под отрывок из новой песни группы появляются в интернете постоянно. Их авторы при этом «стараются сделать максимально серьезное выражение лица» — как и сами Little Big.

Евровидение в 2020 году принимают Нидерланды. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.