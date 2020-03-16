Абсолютная смена стиля: в Германии решили, что у Little Big есть шанс выиграть Евровидение
Журналист Андре Баллин назвал «очень серьезное лицо» самым важным в хорошей сатире. Он уверен, что Илья Прусикин и все остальные участники Little Big справляются с этим в совершенстве. Мнение Баллина опубликовала газета Handelsblatt.
Россию он охарактеризовал как страну, которая раньше относилась к участию в Евровидении слишком серьезно и с большим пафосом. Все изменилось с решением послать на конкурс Little Big.
Композиция Skibidi, которую коллектив выпустил осенью 2018 года, стала очень популярной. Клип на трек набрал порядка 370 миллионов просмотров и перешел в категорию вирусных. Аналогично ситуация может сложиться и с Uno, которую Little Big подготовили для конкурса. Кроме того, у группы много фанатов в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии.
Флешмоб в поддержку Little Big нашел поддержку в Сети — видео с танцующими под отрывок из новой песни группы появляются в интернете постоянно. Их авторы при этом «стараются сделать максимально серьезное выражение лица» — как и сами Little Big.
Евровидение в 2020 году принимают Нидерланды. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.