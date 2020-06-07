Абрамович купил «Крик» Мунка за 8 млрд

Ради полотна ему пришлось расстаться со 120 миллионами долларов (более восьми миллиардов рублей). Предприниматель приобрел один из четырех существующих вариантов картины. Этот «Крик» — единственный из частной коллекции.

Торги прошли еще 2 мая в Нью-Йорке. Стартовая цена была 50 миллионов долларов. Спустя 15 минут из семи претендентов остался один, анонимно проводивший торги по телефону. Только через некоторое время выяснилось, что работу Мунка купил Абрамович.

Данная картина стала самой дорогой в мире. Sotheby’s планирует направить вырученные средства на строительство нового музея, гостиницы и центра искусств в Норвегии.

«Крик» — серия картин Эдварда Мунка, которую художник написал между 1893 и 1910 годами. На полотнах на фоне красного неба изображена человеческая фигура, издающая крик. Работа считается одним из ключевым произведений искусства XX века.

В июне Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы на участке площадью почти гектар. Он купил ее в Израиле за 65 миллионов долларов.