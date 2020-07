ABBA выпустит пять новых песен спустя почти 40 лет

Легендарная шведская группа ABBA выпустит в 2021 году пять новых песен. Об этом рассказал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд со ссылкой на участника музыкального коллектива Бьорна Ульвеуса.

Как пишет издание The Independent, Ллойд рассказал, что недавно он общался с Ульвеусом через Zoom. По его словам, исполнитель рассказал, что группа написала пять новых песен. Изначально их планировалось выпустить в конце 2019 года, однако из-за технических сложностей, а следом и и пандемии коронавируса, релиз композиций перенесли.

«Но он пообещал мне, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году», — подчеркнул Джефф Ллойд.

О двух уже готовых композициях стало известно еще в 2018 году. Тогда сами музыканты, которые заявляли об отсутствии намерений вновь воссоединиться, рассказали о совместных треках — Don’t Shut Me Down и I Still Have Faith In You. Но ожидаемый релиз так и не состоялся.

Последний альбом ABBA был выпущен в 1982 году. В 90-е годы были обнародованы некоторые ранее неизданные песни.