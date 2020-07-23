ABBA выпустит пять новых песен спустя почти 40 лет
Как пишет издание The Independent, Ллойд рассказал, что недавно он общался с Ульвеусом через Zoom. По его словам, исполнитель рассказал, что группа написала пять новых песен. Изначально их планировалось выпустить в конце 2019 года, однако из-за технических сложностей, а следом и и пандемии коронавируса, релиз композиций перенесли.
«Но он пообещал мне, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году», — подчеркнул Джефф Ллойд.
О двух уже готовых композициях стало известно еще в 2018 году. Тогда сами музыканты, которые заявляли об отсутствии намерений вновь воссоединиться, рассказали о совместных треках — Don’t Shut Me Down и I Still Have Faith In You. Но ожидаемый релиз так и не состоялся.
Последний альбом ABBA был выпущен в 1982 году. В 90-е годы были обнародованы некоторые ранее неизданные песни.