ABBA выпустила клип на посвященный Рождеству сингл Little Things

Легендарная группа ABBA представила видео с записью рождественского сингла Little Things. Он вошел в альбом Voyage — первый за 40 лет после распада шведского квартета.

Ролик группа опубликовала в Twitter, предложив окунуться в праздничное настроение вместе с музыкальным коллективом.

Сюжет клипа развернулся вокруг нескольких школьников. Детей вдохновило возвращение ABBA и они устроили собственное шоу.

Доходы от ролика группа намерена перечислить в детский фонд ЮНИСЕФ, уточнил ТАСС. Таким же образом ABBA поступила с первым синглом Chiquitita, вышедшим в 1978 году.

В группе заметили, что считают невозможным победить бедность без усиления влияния женщин. Поэтому легендарная четверка решила поддерживать работу ЮНИСЕФ, которая направлена на защиту девочек от сексуального насилия.

Национальная академия искусства и науки звукозаписи номинировала ABBA на премию «Грэмми». Статуэтку группа может выиграть за новую песню I Still Have Faith In You в номинации «Запись года».