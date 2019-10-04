Аарон Пол рассказал, почему вернулся к своему «старому другу» Джесси Пинкману

После окончания сериала «Во все тяжкие» прошло шесть лет, и карьера актера Аарона Пола с тех пор складывалась очень удачно. Но он не забыл о ставшем культовым персонаже, который принес ему три премии «Эмми».

Аарон Пол сообщил Time, что ему нравилась неопределенная концовка сериала. Ему хотелось бы думать, что Джесси сумеет уйти от врагов, но, в то же время понимал, что его жизнь не будет легкой.

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«Люди почти ежедневно спрашивают меня: „Что случилось с Джесси?“. И я отвечаю, что понятия не имею. Наверное, он в бегах и прячется. Его отпечатки остались повсюду в той сцене с убийством», — рассказал Аарон Пол. Он признался, что представлял для себя, как Джесси живет где-то в лесу и мастерит из дерева поделки.

Актер сообщил, что ему было легко вновь окунуться в атмосферу сериала «Во все тяжкие». Он похвастался, что с момента окончания телесаги стал лучшим актером, а под руководством режиссер Винса Гиллигана просто «невозможно не расправить крылья».

«Я никогда не посещал уроки актерского мастерства. Это было просто методом проб и ошибок, я заставлял себя верить в те ситуации, в которых находятся персонажи. Иногда вы просто теряетесь в такие моменты: вы чувствуете, что это действительно происходит», — разоткровенничался Пол.

Он сообщил, что ему было легко сниматься несмотря на абсолютную секретность проекта. Актер рассказал, что иногда люди на улицах подходили к нему и спрашивали, чем он занимается на съемочной площадке. Он отвечал, что занимается неким проектом со всей страстью.

Аарон Пол сообщил, что на съемочную площадку никогда не пытались пробраться репортеры, чтобы потом опубликовать тайком сделанные фотографии.