Первое издание «Гарри Поттера» пустили с молотка за 90 тысяч долларов

Первое издание книги о юном волшебнике «Гарри Поттере» было продано на аукционе за 68 тысяч фунтов стерлингов — это порядка 90 тысяч долларов.

Как пишет Би-би-си, книга «Гарри Поттер и философский камень» была среди 500 экземпляров в твердом переплете, напечатанных в 1997 году. Из этой серии 300 книг пошло в школы и библиотеки, а оставшиеся 200 — в магазины.

Эта копия — одна из тех, которые продавались в магазинах за 10,99 фунта стерлингов, а это меньше 15 долларов. Это обстоятельство делает конкретную копию книги ценной для коллекционеров. С момента покупки книги ее стоимость возросла приблизительно в шесть тысяч раз.

Также на аукционе с молотка ушел еще один экземпляр из первого издания о Гарри Поттере, но за него было выручено меньше средств. Эту книгу оценили в 50 тысяч фунтов стерлингов (порядка 60 тысяч долларов).

Режиссер первых двух фильмов про Гарри Поттера Крис Коламбус все время испытывал давление из-за ответственности и боялся совершить ошибку. Он отвечал за все кастинговые решения и создавал киновселенную с нуля. В его обязанности входило красиво и детально представить на экране все то, что писательница Джоан Роулинг рассказала в своих книгах. Именно поэтому первый фильм — «Гарри Поттер и философский камень» — оказался самым тяжелым в практике американца.