Кинотеатры по итогам года потеряют около 50 млрд рублей

«Если мы к концу лета все-таки откроемся, то по итогам года, именно убытки кинотеатров, мы оцениваем примерно в 50 миллиардов рублей», — сказал Березин.

В первую очередь киносети потеряют на кассовых сборах. Уже сейчас недополучено около 40 миллиардов, половину этих денег должны были отдать кинотеатрам.

«Ещё примерно 20 миллиардов (будет потеряно — прим. ред.) на продаже попкорна и газировки», — добавил Березин.

И 10 миллиардов уйдет на содержание сотрудников киносетей, коммунальные услуги и на арендную плату.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров уверен, что около 20% кинотеатров вообще могут «не дожить до открытия».