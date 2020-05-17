Кинотеатры по итогам года потеряют около 50 млрд рублей
Кинотеатры в России из-за введенных ограничений в конце 2020 года недосчитаются около 50 миллиардов рублей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.
«Если мы к концу лета все-таки откроемся, то по итогам года, именно убытки кинотеатров, мы оцениваем примерно в 50 миллиардов рублей», — сказал Березин.
В первую очередь киносети потеряют на кассовых сборах. Уже сейчас недополучено около 40 миллиардов, половину этих денег должны были отдать кинотеатрам.
«Ещё примерно 20 миллиардов (будет потеряно — прим. ред.) на продаже попкорна и газировки», — добавил Березин.
И 10 миллиардов уйдет на содержание сотрудников киносетей, коммунальные услуги и на арендную плату.
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров уверен, что около 20% кинотеатров вообще могут «не дожить до открытия».