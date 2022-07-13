3D-художник Владислав Иванов рассказал о своем творчестве

Владислав Иванов прославился своими футуристичными видеороликами с использованием 3D-графики. В его творчестве на улицах Санкт-Петербурга разворачиваются баталии с пришельцами и роботами, оживают сцены из «Звездных войн». О своем творчестве он рассказал в интервью для газеты «Петербургский дневник».

По словам художника, в своих видеороликах он демонстрирует весь накопленный с годами опыт. Он подчеркнул, что учился создавать такие работы на протяжении многих лет.

При этом все свои работы Владислав создает самостоятельно. Художник признался, что каждый новый проект старается сделать интереснее предыдущего.

В беседе с изданием художник также поделился планами на будущие проекты.

«В данный момент работаю над роликом, где показываю аномалию с гравитацией на одной из самых красивых станций нашего метрополитена. А дальше хочу поэкспериментировать с разными локациями Петербурга и показать их с необычной стороны», — рассказал он.